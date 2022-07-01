Полиция не пустила хоккеиста на празднование после победы в Кубке Стэнли

Игрок клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Боуэн Байрэм попал в курьезную ситуацию во время празднования победы в Кубке Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полицейский не узнал защитника на чемпионском параде клуба, несмотря на то, что тот был в клубном свитере со своим номером и фамилией. 21-летний канадец отошел за пивом от пожарных машин, на которых ехала команда по улицам Денвера.

Страж закона не хотел пропускать игрока обратно. Находящиеся вдоль улицы болельщики подcказали полицейскому, что это член команды. После этого Байрэм вернулся к своим партнерам.

Напомним, "Колорадо Эвеланш" выиграл серию у "Тампы-Бэй Лайтнинг" с общим счетом 4-2

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