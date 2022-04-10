Овечкин обновил рекорд в НХЛ

"Питтсбург Пингвинз" проиграл на своем льду "Вашингтон Кэпиталз" (3:6) в матче НХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Матч ТВ", в составе столичного клуба заброшенной шайбой отличился Александр Овечкин. Форвард в 15-й раз в текущем сезоне забил при игре в большинстве.

Овечкин в 12-й раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в не менее 15 шайб в большинстве за сезон. Таким образом, он обновил собственный же рекорд по данному показателю.

Для россиянина этот гол в ворота "Питтсбурга" стал 774-м за карьеру в НХЛ.

Овечкин выступает за нынешний клуб с 2005 года. Также в его карьере было московское "Динамо", в котором он начинал профессиональную карьеру в 16 лет.

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