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НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

НХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
©Reuters
Новости спорта Хоккей НХЛ
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли во время пресс-конференции подтвердил, что российским и белорусским хоккеистам запретят привозить Кубок Стэнли в свои страны в случае победы их команды.

В финальной серии Кубка Стэнли встречаются "Колорадо Эвеланш" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". В составе команд выступают четыре российских хоккеиста. За "Тампу" играют нападающие Никита Кучеров и Михаил Сергачев, а также голкипер Андрей Василевский. Еще один россиянин - форвард Валерий Ничушкин выступает за "Колорадо".

"Мы уже уведомили оба клуба о том, что Кубок Стэнли не поедет в Россию или в Беларусь в этом году", - заявил Дэйли. Он добавил, что есть вероятность, что в будущем игроки получат такую возможность.

16 июня "Колорадо" обыграл "Тампу" в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Победитель матча был определен в овертайме.

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Метки:
НХЛ Кубок Стэнли

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