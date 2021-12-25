НХЛ перенесла дату возобновления регулярного чемпионата после рождественской паузы

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение не возобновлять регулярный чемпионат до 28 декабря, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Ранее профсоюз игроков лиги (NHLPA) перенес начало рождественской паузы на 22 декабря, поскольку в этот день не было запланировано никаких игр из-за переносов. Регулярный чемпионат должен был возобновиться 27 декабря. По-прежнему ожидается, что 26 декабря игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестов на коронавирус, тренировок и переездов.

Решение о переносе даты возобновления регулярного чемпионата было принято с целью предоставить лиге возможность проанализировать результаты тестирования в масштабах НХЛ. Планируется, что лига предоставит обновленную информацию о планах в воскресенье.

Из-за вспышек COVID-19 несколько десятков матчей НХЛ перенесены. Лига приняла решение, что игроки не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.