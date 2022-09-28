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Казахстанский нападающий "сыграл" за клуб НХЛ

Казахстанский нападающий "сыграл" за клуб НХЛ
©shaiba.kz

Казахстанский нападающий Андрей Буяльский попал в заявку и протокол товарищеского матча "Колорадо Эвеланш" - "Миннесота Уайлд". Встреча закончилась победой "дикарей" со счетом 5:2, сообщает "Шайба.kz".

Согласно официальному протоколу, опубликованному на сайте Национальной хоккейной лиги, Буяльский провел на льду 11 минут 45 секунд. При этом 24 секунды он отыграл в большинстве и минуту в меньшинстве. На счету 68 номера "Колорадо" 2 броска в створ при показателе полезности "-1".

Помимо протокола, имя Андрея Буяльского появилось также в телевизионной и текстовой трансляции. Однако казахстанский форвард попал в протокол по ошибке и не выходил на лед. Под его именем играл американский хоккеист Каллахан Берк. Обстоятельства ошибки, допущенной главной хоккейной лигой планеты, выясняются.

Напомним, Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана на двух чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии.

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Метки:
Буяльский Андрей НХЛ

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