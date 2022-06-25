Хоккеист сообщил страшную новость

Чешский нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Павел Новак заболел раком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"К сожалению, состояние моего здоровья не позволяет готовиться к следующему сезону. Несколько дней назад у меня диагностировали онкологическое заболевание, и вскоре начнется лечение.

Ближайшие месяцы будут для меня нелегкими, но я твердо убежден, что все будет хорошо и вскоре я вновь буду летать на льду с радостью и страстью! Я вернусь сильнее!", - говорится в заявлении 20-летнего форварда.

Отметим, что Новак был выбран "Миннесотой" на драфте 2020 года под общим 146-м номером. В сезоне-2021/22 он играл за команду "Келоуна Рокетс" в Западной хоккейной лиге Канады.

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