Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству голевых передач в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передают Vesti.kz.

Овечкин установил рекорд "Вашингтона" всех времён

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало Сейбрз", в котором Овечкин отметился голевой передачей.

Благодаря этому он достиг отметки в 763 ассиста за карьеру в составе ""Вашингтона". Для этого россиянину потребовалось 1593 матча.

Таким образом, Овечкин вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории "Вашингтона" в чемпионатах НХЛ, опередив шведа Никласа Бэкстрема (762 ассиста в 1105 матчах).

Повторил редкий рекорд в НХЛ

Также Овечкин стал четвертым игроком, родившимся за пределами Северной Америки, который в настоящее время возглавляет список лучших бомбардиров франшизы по всем трём основным показателям результативности (930 голов и 1693 очков).

Ранее подобный результат показали Дэниель Альфредссон ("Оттава Сенаторз"), Александр Барков ("Флорида Пантерз") и Патрик Элиаш ("Нью-Джерси Дэвилз").

Обновил антирекорд

Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до 15 матчей. Такого не было у россиянина за всю карьеру в НХЛ.

Последний раз 41‑летний форвард забивал в ворота "Сиэтла" (3:5) 11 октября.

Цифры Овечкина в НХЛ

Россиянин является лучшим снайпером "Кэпиталз" (930 голов) и лучшим бомбардиром франшизы (1693 очка).

За всю карьеру у Овечкина 930 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 1007 с учётом плей‑офф. По голам с учётом матчей Кубка Стэнли россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов.

Нынешний сезон станет для российского форварда последним в НХЛ.

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