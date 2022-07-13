35-летний Евгений Малкин продлил контракт с "Питтсбургом" еще на четыре года

35-летний российский форвард Евгений Малкин подписал новый контракт с "Питтсбург Пингвинз", передает РИА Новости.

Новое соглашение рассчитано на четыре года. Средняя зарплата форварда составит 6,1 миллиона долларов за сезон, а общая сумма контракта - 24,4 миллиона.

"Евгений - талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нем как об игроке, и мы очень рады видеть, как он продолжает свое замечательное наследие в "Питтсбурге", - сказал генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл.

Напомним, в 2013 году Малкин подписал контракт с "Питтсбургом" на восемь лет, начиная с сезона-2014/15, на общую сумму 76 миллионов долларов. 13 июля он стал бы неограниченно свободным агентом.

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