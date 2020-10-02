Худобин затащил команду в финал и едва не взял Кубок Стэнли. Что нужно знать о герое НХЛ из Усть-Каменогорска

На этой неделе завершился финал Национальной хоккейной лиги НХЛ, героем которого мог стать уроженец Казахстана Антон Худобин, но не стал.

Несмотря на великолепную игру в защите от голкипера, клуб "Даллас Старз" все-таки уступил в шести матчах "Тампа Бэй Лайтнинг" сопернику по серии до четырех побед.

Но факт остается фактом - Худобин, был стартовым вратарем на протяжении всей завершающей части чемпионата и сыграл важную роль в выходе "техасцев" в противостояние за Кубок Стэнли.

Корреспондент Vesti.kz решил взглянуть на карьеру Худобина и рассказать о его пути к величию.



Начнем, пожалуй, с самого детства. Он является воспитанником Усть - Каменогорской школы хоккея. Там под руководством тренера Андрея Шаянова Худобин начинал показывать свой настрой и умение играть.

Вот как говорил сам тренер про его игру: "Он не с семи лет стал вратарем, как большинство. Лет в 11-12. Когда я создавал спецкласс в спортшколе, он туда уже пришел голкипером, незадолго до этого переквалифицировавшись из полевого игрока".



Можно сказать, Антон целенаправленно шел на позицию вратаря и понимал всю важность своей роли в команде.



"Вратарем захотел быть сам. Отец объяснил мне, насколько это ответственная и трудная позиция в игре, но, несмотря на это, я свой выбор не поменял". - сказал Худобин.



В скором времени Шаянову предложили работу в магнитогорском "Металлурге" и разрешили взять с собой пять воспитанников. В результате в Россию поехали 12 игроков, в числе которых был и Антон.

Когда родители сказали ему про переезд, Худобин, особо не сомневаясь, поехал вместе с тренером, так как, по его словам, делать в Усть - Каменогорске без Шаянова ему было нечего.



Именно переход в состав российского клуба дал Худобину возможность показать себя и преобразить свою игру. Благодаря местным условиям, которых, к сожалению на тот момент не было в Усть-Каменогорске, уже в 2005 году он получил возможность поиграть за основной "Металлург".

Где, к слову говоря, не задержался и вскоре отправился в Северную Америку, так как он был выбран на "драфте" НХЛ "Миннесотой Уайлд" в 2004 году.

На родине лучшей хоккейной лиги мира он провел сезон, играя сначала в Канаде в Западной хоккейной лиге, а затем продолжил свое становление в американско-канадской АХЛ.



Спустя несколько сезонов ему удалось добраться до уровня НХЛ, где он дебютировал за "Миннесоту", далее, правда, проводя много времени в составе младших клубов в Американской хоккейной лиге АХЛ.



Худобин никогда не гнался за большими деньгами, у него были предложения от КХЛ, где он мог заработать гораздо большие деньги, нежели играя в АХЛ. Однако Антон всегда говорил, что для него важно, прежде всего, сделать себя лучше, как игрока, и именно такую возможность он смог, получить играя в АХЛ.

По его словам, там более быстрый хоккей и игроки во многом не уступающие своим коллегам из Национальной хоккейной лиги, но по каким-то причинам вынужденные доказывать свои силы в АХЛ.



В 2010 году, поиграв несколько лет в клубах низших хоккейных лиг Северной Америки, Худобин вышел играть за "Миннесоту". Однако лишь к 2013 году Антон смог сыграть в НХЛ десять матчей.

Наконец, в 2014 году он закрепился в составе "Каролины", но был обменян в "Анахайм", где сыграл всего в девяти матчах, после чего команда из Калифорнии выставила голкипера на драфт отказов.



Так, например Антон спустя многие годы нахождения в НХЛ в качестве "бэкапа" основного вратаря всегда имел хороший настрой. И, мягко говоря, он его оправдал.

В 2018 году Худобин подписался с командой "Даллас Старз", где он провел самое большое количество игр за регулярный сезон-2018/2019 в качестве запасного вратаря, а именно 41, а в сезоне-2019/2020 и вовсе стал главным голкипером на плей-офф из-за травмы основного вратаря Бена Бишопа.



Отдельной историей можно отметить характер Худобина, он не только имеет при себе упорный и трудолюбивый настрой, но также блистает, как хороший и веселый одноклубник.

Об этом говорили еще при его игре за "Миннесоту", "Каролину" и "Бостон", об этом говорят и сейчас в "Далласе". Своеобразный клей, готовый скрепить одноклубников в добротный коллектив, который будет способен побороться за самые высокие достижения.



"У него уникальный юмор, все, кто с ним общаются, согласятся, что у него классный характер и рядом с ним всегда весело. Он не из тех, кто постоянно что-то говорит, но он часто вклинивается с какой-нибудь фразочкой, и все начинают смеяться", - рассказывает защитник "звезд" Тейлор Федун.



А вот слова нападающего "Далласа" Эндрю Кольяно.



"Он со всеми находит общий язык - с молодежью, с более опытными ребятами. Он очень смешной и классный".



Как говорит о себе сам звездный голкипер: "Я стараюсь веселиться, ведь если веселишься, то будешь получать удовольствие. Тогда все будут веселиться, таков мой подход".



"Даже если я не играю, стараюсь помогать. В перерыве могу принести кому-нибудь воду или апельсиновый сок. Для меня это нормально. Не знаю… Я просто пытаюсь помогать. Если я не играю, то, конечно, думаю об этом. Но быть раковой опухолью в раздевалке я не хочу".



После поражения в финале НХЛ, Худобин в ответ на вопросы журналистов о продолжении его карьеры сказал:



"Ребята, давайте я сначала переварю все то, что с нами произошло. Мы переварим весь этот плей-офф. Думаю, у меня впереди будет парочка переговоров в "Далласе". Тогда будет можно отвечать на какие-то вопросы. А пока сказать нечего. И сейчас об этом вообще не думаю. Мы только что закончили сезон. Не так, как хотели бы. И я отвечу на ваш вопрос немного позже", - ответил Худобин.



И действительно, после такого выступления ему можно смело идти на рынок свободных агентов, другое дело, что и в Далласе он очень полюбился и может остаться, тем самым заслужив еще больше уважения со стороны болельщиков.







Напомним, что команда "Даллас Старз" остановилась в шаге от завоевания кубка Стэнли, где в финальной серии уступила клубу "Тампа Бэй Лайтнинг" со счетом 4-2. В шестом матче серии Худобин парировал 27 бросков "Тампы", но пропустил две шайбы. На данный момент контракт вратаря "звезд" закончился и в скором времени он может стать неограниченно свободным агентом.