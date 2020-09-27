"Сыграл фантастически". Тренер клуба НХЛ - об игре уроженца Казахстана в финале Кубка Стэнли

Главный тренер "Далласа" Рик Боунесс
отметил игру российского вратаря Антона Худобина
в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ
против "Тампы"
.
"Даллас" во втором овертайме победил "Тампу" со счетом 3:2 и сократил отставание в серии, Худобин отразил 39 бросков.
"Фантастика, просто фантастика, - приводит слова Боунесса Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт НХЛ. - Скажу снова: нас бы здесь не было без Худобина, как и их здесь бы не было без (вратаря Андрея) Василевского. Да, три матча за четыре дня, но он хотел эту игру. Он подошел и дал понять, что хочет играть. Это лишний раз показывает, каким бойцом он является.
Меня раньше просили описать его стиль и все прочее. Но, слушайте, это не имеет никакого значения. Главное, что это боец, который делает все, чтобы остановить шайбу. И его игра говорит о его характере и желании делать все возможное ради победы".
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Тампы", шестой матч пройдет в понедельник.
34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" и "Бостона" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира он провел 147 матчей.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне