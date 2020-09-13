Уроженец Казахстана помог клубу победить в серии плей-офф НХЛ и стал первой звездой матча

На стадионе "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НХЛ
Западной конференции между "Даллас Старз"
и "Вегас Голден Найтс"
, сообщает "Чемпионат"
.
В этой встрече победили хоккеисты "Далласа" - 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли - счет в серии стал 3-1.
Первой звездой матча стал российский голкипер "Далласа" Антон Худобин
, который совершил 32 сэйва. Россиянин одержал 11-ю победу в этом плей-офф и вышел на чистое второе место по этому показателю среди голкиперов.
Худобин уступает лишь Андрею Василевскому ("Тампа Бэй Лайтнинг"), на счету которого 12 выигранных матчей. На третьем месте располагается еще один российский вратарь - представитель "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов (10).
Отметим, что Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" и "Бостона" он выступал за "Миннесоту", "Бостон", "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира Худобин провел 147 матчей.
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