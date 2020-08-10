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Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Стартовый матч состоится 11 августа.

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Фото: Reuters
Новости спорта Хоккей НХЛ
0
Стали известны все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Последним участником плей-офф стал "Коламбус", победивший в групповом этапе "Торонто".

Пары плей-офф из Восточной конференции выглядят следующим образом: "Коламбус" - "Тампа", "Филадельфия" - "Монреаль", "Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс", "Бостон" - "Каролина".

На "Западе" в первом раунде плей-офф сыграют "Вегас" - "Чикаго", "Колорадо" - "Аризона", "Даллас" - "Калгари", "Сент-Луис" - "Ванкувер".

Стартовый матч плей-офф состоится 11 августа между "Коламбусом" и "Тампой".

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. По регламенту команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они играли круговой турнир для определения номера посева. Лучшие команды встречаются на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов сыграли в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.

 

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