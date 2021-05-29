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20-летний казахстанский форвард поднялся в рейтинге драфта НХЛ

Он является воспитанником карагандинского хоккея.

20-летний казахстанский форвард поднялся в рейтинге драфта НХЛ
Фото: Dubuque Fighting Saints©
Новости спорта Хоккей НХЛ
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Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги опубликовало финальный рейтинг драфта 2021 года. Казахстанский нападающий Андрей Буяльский, в минувшем сезоне выступавший за "Дубьюк Файтинг Сэйнтс", расположился на 106-м месте в списке североамериканских полевых игроков, сообщает "Шайба.kz".

В регулярном чемпионате USHL 20-летний воспитанник Караганды сыграл 36 матчей и записал в актив 32 (15+17) очка. Нынешний сезон хоккеист начинал в "Алматы". Ранее также играл в системе "Сарыарки".

Напомним, Андрей Буяльский выступал за молодежную сборную Казахстана на двух чемпионатах мира в элитном дивизионе, прошедших в Канаде и Чехии, где отметился голами в ворота США и Финляндии.

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Метки:
НХЛ Буяльский Андрей

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