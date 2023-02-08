В НБА произошло историческое событие

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам за карьеру, превзойдя достижение Карима Абдул-Джаббара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В домашнем матче с "Оклахомой" Джеймс набрал 38 388-е очко в карьере, в то время как у Абдул-Джаббара было 38 387.

75-летний Абдул-Джаббар шесть раз выигрывал титул чемпиона НБА и дважды признавался самым ценным игроком финала НБА. В 1995 году был введен в Зал славы баскетбола, в 1996-м включен в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации, а в 2021-м - в число 75 лучших игроков. За свою карьеру выступал всего лишь за два клуба: "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

38-летний Джеймс выступает за "Лейкерс" с 2018 года. В его карьере также были "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс". Леброн - четырехкратный чемпион НБА, четыре раза признавался самым ценным игроком НБА. 13 раз входил в первую сборную всех звезд НБА, дважды во вторую, один раз в третью, пять раз входил в сборную всех звезд защиты, 16 раз принимал участие в матче всех звезд, где трижды признавался самым ценным игроком.

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