В НБА подписан крупнейший контракт в истории

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер" и сербский центровой Никола Йокич подписали новый контракт - он стал крупнейшим в истории лиги, сообщает в своем твиттере журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Новое соглашение с 27-летним сербом будет рассчитано на пять лет, по нему Йокич заработает 264 миллиона долларов.

Йокич в прошедшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 74 матчах. В среднем за игру он набирал 27,1 очка, совершал 13,8 подбора, отдавал 7,9 передачи и делал 1,5 перехвата. Серб также стал первым игроком в истории НБА, набравшим 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за сезон. Он стал самым ценным игроком (MVP) НБА двух последних сезонов.

Йокич был выбран "Денвером" на драфте НБА 2014 года под общим 41-м номером. Он четыре раза принимал участие в матче всех звезд лиги. В составе сборной Сербии баскетболист становился серебряным призером Олимпийских игр.