"Натянул тюбетейку на голову". История знаменитой фотографии Коби Брайанта с флагом Казахстана

В Сети снова разлетается фото Коби Брайанта в тюбетейке и с флагом Казахстана. Vesti.kz делятся историей этого снимка.

Он был сделан во время финала чемпионата мира по стритболу в Милане в 1997 году. На фото, помимо американского баскетболиста, запечатлены казахстанские студенты Бауыржан Бокенов, Бауыржан Саркытбаев, Арнур Габдуллин и Берик Алтаев.

Как это получилось?

В 1997 году, во время учебы на первом курсе в университете, алматинским одногруппникам выпала возможность поучаствовать в турнире по стритболу. Стритбол от классического баскетбола отличается количеством игроков - в стритболе их по три с каждой стороны, и зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля.

"Компания Adidas проводила первый стритбол-челлендж. И мы выиграли эти соревнования, не ожидали. Там были и профессиональные спортсмены, которые играли за сборную страны, за сборную города. Нам сообщили, что победители поедут на финальную часть чемпионата по стритболу в Милан, хотя мы несильно в это верили. Соревнования в Алматы проходили в мае, а финал в Милане - в сентябре. Ближе к дате нас собрали и выдали всю экипировку", - рассказал Бауыржан Бокенов для Tengrinews.kz.

На финальный турнир в Милан в качестве гостя приехал Коби Брайант, в то время уже молодая звезда "Лос-Анджелес Лейкерс".

"На тот момент он играл в NBA, попал в высшую лигу со школьной скамьи, минуя колледж. Это был второй случай в истории, когда со школы забирают сразу в профессионалы. Так что мы знали, кто он такой", - делится Бауыржан.

Для казахстанских студентов это был приятный сюрприз - увидеть легенду на баскетбольной площадке. Спортсмен пробежался по всем командам, сделал приветственный жест. С кем-то даже поздоровался, хлопнув в ладони.

"Мы пробыли в Милане пять дней. Соревнования продолжались три-четыре дня. Были показательные выступления Коби. Так как наша команда сидела почти под кольцом, мы видели все: пируэты, данки в кольцо, ведение мяча, средние и трехочковые броски, сидели и аплодировали, разинув рот", - рассказал Бокенов.

Он вспоминает, что по итогам чемпионата Коби Брайант фотографировался с каждой командой, а их было около 90. Играли как парни, так и девушки.

Именно Бауыржан Бокенов и подарил Коби Брайанту тюбетейку во время их встречи в Милане. Так и удалось сделать то самое фото.

"Лично познакомиться не удалось, только на уровне совместных фото и рукопожатий, как такового диалога не было. До сих пор помню это рукопожатие. А еще перед отъездом мама мне дала тюбетейку, на случай, чтобы кому-то подарить на память. И во время фотографирования я надел ему на голову эту тюбетейку. Он еще так посмотрел на меня и улыбнулся. Еще прическа у него была, тюбетейка не налезала, я, можно сказать, натянул ее ему на голову", - поделился казахстанец.

На том турнире чемпионами стали португальские игроки, а казахстанская команда смогла победить лишь в матчах с азиатскими командами.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в возрасте 41 года в штате Калифорния в результате аварии принадлежавшего ему вертолета. Вместе со спортсменом разбились девять человек, в том числе его 13-летняя дочь Джанна.

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