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Новости спорта Баскетбол НБА
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Клуб НБА отстранил тренера на сезон за интимную связь с сотрудницей

Клуб НБА отстранил тренера на сезон за интимную связь с сотрудницей
©nba.com

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон Селтикс" Име Удока отстранен на сезон-2022/23 за нарушение корпоративной этики, сообщается на сайте команды.

Отмечается, что решение о его будущем в команде будет принято позднее.

Ранее в СМИ появилась информация, что Удоке грозит дисциплинарное взыскание за сексуальную связь с одной из сотрудниц.

В прошлом сезоне под руководством Удоки "Бостон" стал вторым на "Востоке" регулярного чемпионата и дошел до финала, где в шести матчах проиграл "Голден Стэйт".

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Метки:
НБА Баскетбол

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