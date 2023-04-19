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Баскетболист НБА наступил на упавшего соперника и получил наказание

Баскетболист НБА наступил на упавшего соперника и получил наказание
©НБА

Баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин дисквалифицирован на один матч. Он понес наказание за то, что во время игры наступил на Домантаса Сабониса из команды "Сакраменто Кингз", передают Vesti.kz.

Отстранение было частично основано на истории неспортивных действий Грина. Он славится тем, что всегда ругается с судьями, соперниками и болельщиками на трибунах.

Таким образом, Грин пропустит третий матч серии первого раунда плей-офф НБА против "Кингз" (0-2), который состоится 21 апреля в Сан-Франциско.

Дрэймонд после игры объяснил, что наступил на Сабониса случайно.

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Метки:
НБА

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