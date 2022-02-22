Сенсацией и удалением обернулся матч Казахстана в отборе ЧМ-2028 по футзалу

Сборная Казахстана потерпела крупное и сенсационное поражение от Беларуси в отборочном турнире к чемпионату мира-2028 по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча основного раунда группы 6 прошла в словацком Гуменне и завершилась со счётом 5:1 в пользу белорусской команды.

В составе победителей отличились Владислав Селюк (7-я минута), Алексей Пинчук (10-я), Виталий Шадурко (13-я), Сергей Крыкун (29-я) и Сергей Синицкий (40-я). У проигравших гол забил Ринат Турегазин (40-я). При этом у казахстанцев на 37-й минуте был удалён Эдсон.

Положение команд в группе 6

1. Беларусь - 6 очков (после трёх игр)

2. Казахстан - 3 очка (после двух игр)

3. Албания - 0 очков (после одной игры)

Следующий матч Казахстан проведёт на своей площадке с Албанией 9 декабря.

Участники основного раунда разбиты на 12 групп по три команды и проводят матчи с каждым соперником дома и на выезде. Победители групп и четыре лучших обладателя вторых мест напрямую выйдут в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

Квалификация ЧМ-2028 завершится в апреле 2028 года. На чемпионате мира сыграют семь европейских сборных, но если право проведения финальной стадии будет доверено национальной ассоциации УЕФА, то её сборная получит прямую путевку, и по итогам квалификации на чемпионат мира попадут только шесть европейских команд.

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