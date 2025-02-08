Сборная Казахстана по футзалу попала в топ-3 лучших команд Европы

Мужская сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщают Vesti.kz.

В отборочном этапе чемпионата Европы-2026 казахстанцы обыграли Албанию (2:0) и Данию (7:3), сыграли вничью с Арменией (4:4) и проиграли датчанам (2:3). На данный момент наша команда занимает третье место в рейтинге УЕФА, имея следующий коэффициент - 2552,040.

Лидером рейтинга УЕФА остались португальцы (2943,891), вторые — испанцы (2637,063).

Армения сохранила 17-е место, Дания — 30-е, Албания опустилась на 35-е.

7 марта команда Пауло Рикардо Кака сыграет против Албании, 12 марта — с Арменией.