Юношеская сборная Казахстана U19 по футзалу уступила сверстникам из Марокко в товарищеском матче, который состоялся в Кокшетау, сообщают Vesti.kz.

Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу африканской сборной. Единственный гол в составе команды Казахстана забил Жанмурат Амандос.

Таким образом, марокканцы взяли реванш за поражение в первом матче, в котором казахстанцы победили со счётом 6:2.

Напомним, в 2027 году сборная Казахстана сыграет на домашнем чемпионате Европы, который примет Астана.

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