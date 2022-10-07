Last Dance "золотого" поколения? Какой будет сборная Казахстана по футзалу в отборе к чемпионату мира

Сборная Казахстана начинает новый цикл к отбору на очередной чемпионат мира по футзалу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о формате квалификации, нынешнем состоянии команды и предстоящем стартовом матче со Словенией.

Календарь и формат отбора

Квалифицироваться на ЧМ из ассоциации УЕФА, естественно, гораздо сложнее, чем на Евро. Хотя бы потому, что в финальную часть на мундиаль попадут лишь семь европейских сборных, а в целом сыграют 24 команды. Отборочный цикл продлится с апреля 2022 года по апрель 2024-го.

Сборная Казахстана, благодаря высокому коэффициенту, стартует в квалификации сразу с основного раунда, а не с предварительного. 36 команд были разбиты на 12 групп по три сборные, которые проведут друг с другом по матчу дома и на выезде. Победители 12 групп и четыре лучших обладателя вторых мест напрямую выйдут в Элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах. Соперниками нашей команды на стадии основного раунда стали сборные Черногории и Словении. Матч против Словении пройдет 8 октября в Астане, во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. А вот следующую домашнюю игру с Черногорией (9 ноября) команда Кака сыграет в Алматы.

Календарь игр в группе сборной Казахстана следующий:

20 сентября: Словения - Черногория 3:1

8 октября: Казахстан - Словения

12 октября: Черногория - Казахстан

9 ноября: Казахстан - Черногория

3 марта: Черногория - Словения

8 марта: Словения - Казахстан

Противостояние со Словенией нашей сборной дается особенно тяжело. Ранее мы уже встречались с этим соперником в двух отборах к ЧМ. В 2015 году была зафиксирована ничья 2:2, а в 2020-м казахстанцам удалось одержать драматичную победу на последних секундах со счетом 4:3. Ну а самый свежий матч против словенцев прошел в группе на Евро-2022, традиционно получилась интригующая битва, где командам не удавалось выявить победителя - 4:4.

В случае выхода в Элитный раунд отбора 20 команд будут разбиты на пять групп по четыре сборные, которые проведут друг с другом по матчу дома и на выезде. Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Если хозяином ЧМ станет ассоциация из Европы, в стыковых матчах сыграют лишь два лучших обладателя вторых мест.

Состав сборной Казахстана

К сожалению, на сей раз у команды Пауло Рикардо Кака вновь есть существенные потери. Так, ближайшие матчи пропустят ключевые универсалы Эдсон и Биржан Оразов. При этом есть и позитивное пополнение. В строй вернулся многолетний лидер обороны сборной Лео, который набрал отличную форму в чемпионате Бразилии. Есть и несколько относительно новых имен, среди них Райымбек Жума (в сентябре был задействован в товарищеских матчах с Азербайджаном), Акжол Дарибай и Серик Мажитов. Безусловно, радует и новость о восстановившимся капитане сборной Игите, он пропустил старт клубного сезона в "Кайрате", но, похоже, сейчас готов к играм на международном уровне.

Полный состав сборной Казахстана:

вратари: Игита ("Кайрат"), Нуралем Байдулла ("Рахмет"), Андрей Голубничий ("Актобе");

полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все - "Кайрат"), Лео ("Жоинвиль", Бразилия) Тайнан ("Эль-Посо", Испания), Азат Валиуллин ("Аят"), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, (оба - "Каспий"), Евгений Кошкин, Акжол Дарибай (оба - "Астана"), Серик Мажитов ("Байтерек").

История и ожидания

Последние два отбора на чемпионаты мира сборная Казахстана преодолевала успешно и затем добивалась отличных результатов непосредственно в финальных турнирах. На ЧМ-2016 казахстанцы добрались до 1/8 финала, а на еще недавнем ЧМ-2020 (прошел в 2021 году) команда Кака максимально близко подобралась к медалям, став четвертой.

Грядущий отбор крайне важен для целого поколения игроков сборной Казахстана, которые все эти годы ковали победы "Кайрата" и национальной команды на мировой арене. Игита, Дуглас, Чингиз Есенаманов, Даурен Нургожин и Лео - костяк сборной, благодаря этим игрокам Казахстан вышел на новый уровень в футзальной иерархии. Бронза на Евро-2016 и выходы в полуфиналы на Евро-2018 и ЧМ-2020 - заслуга названных имен. Крайне вероятно, что ЧМ-2024 станет этаким Last Dance для перечисленных игроков и нет сомнений, что их амбиции и желание выиграть трофей со сборной по-прежнему высоки.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане