Защитник сборной Венесуэлы едва не сделал Месси инвалидом

Карьера Лионеля Месси в ПСЖ могла не продлиться и одного месяца из-за грубейшего фола в отборочном матче чемпионата мира-2022, сообщает Eurosport.

В первом тайме встречи Венесуэла - Аргентина защитник хозяев Адриан Мартинес прямой ногой влетел Месси ниже колена. Лишь чудом Лео избежал тяжелейшей травмы и даже продолжил встречу, а грубиян был незамедлительно удален с поля.

Аргентина победила со счетом 3:1, но Месси результативными действиями не отметился.

10 августа Лео перешел в ПСЖ и успел сыграть за французский клуб всего несколько минут перед перерывом на матчи сборных.

26-летний Адриан Мартинес дебютировал за сборную Венесуэлы в июне. Это был его всего лишь четвертый матч за национальную команду.

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