Юношеская сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2022

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-22 среди команд U-17, сообщает KazFootball.kz.
Юношеская сборная Казахстана попала в группу 11, где сыграет против сборных Португалии, Украины и Уэльса.
Отборочные матчи пройдут в период с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В элитный раунд выйдут две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучших команды из числа занявших третьи места по результатам встреч с первой и второй сборными своей группы.
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