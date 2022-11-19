Юношеская сборная Казахстана набрала первое очко в отборе на Евро-2023

Юношеская сборная Казахстана U17 провела второй матч в отборочном турнире Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанцы в рамках группы 1 встречались со сверстниками из Словении. Встреча в Португалии, где проходят матчи квартета, завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что в первом туре подопечные Александра Кузнецова разгромно уступили португальцам - 1:6.
В заключительном туре 22 ноября казахстанцы сыграют со сборной Фарерских островов.
Словенцы после второго тура набрали четыре очка. У Португалии три балла и игра в запасе - сегодня эта команда сыграет с Фарерами.
У сборной Казахстана одно набранное очко, а у Фарерских островов набранных баллов нет.
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