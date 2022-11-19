Юношеская сборная Казахстана набрала первое очко в отборе на Евро-2023

Юношеская сборная Казахстана U17 провела второй матч в отборочном турнире Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанцы в рамках группы 1 встречались со сверстниками из Словении. Встреча в Португалии, где проходят матчи квартета, завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что в первом туре подопечные Александра Кузнецова разгромно уступили португальцам - 1:6.

В заключительном туре 22 ноября казахстанцы сыграют со сборной Фарерских островов.

Словенцы после второго тура набрали четыре очка. У Португалии три балла и игра в запасе - сегодня эта команда сыграет с Фарерами.

У сборной Казахстана одно набранное очко, а у Фарерских островов набранных баллов нет.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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