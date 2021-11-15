"Выйдут как на последний бой". Наставник сборной Таджикистана оценил матч с Казахстаном после его разгрома Францией

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Таджикистана по футболу Мубин Эргашев прокомментировал предстоящий товарищеский матч против Казахстана, передает KazFootball.kz. Он отметил, что ожидает хорошей игры.

- Казахстан - один из сильнейших соперников в нашем регионе. Мы в ожидании хорошей и зрелищной игры.

- Что вы знаете о сборной Казахстана. Какого игрока вы могли бы выделить?

- У Казахстана есть хорошие футболисты играющие за рубежом. Уровень чемпионата Казахстана намного сильнее нашего. Особо выделять кого-то не стоит.

- Смотрели ли вы матч с Францией (0:8)?

– Мы, в принципе, и ждали такой дежурной игры. Завтра соперник будет стараться реабилитироваться перед своими болельщиками. Они выйдут на поле как на последний бой.

– Последний раз сборные Казахстана и Таджикистана встречались в 2014 году. Тот матч закончился со счетом 2:1 в пользу Казахстана. Как думаете, насколько с того матча изменились обе команды?

– С того памятного матча у нас осталось два игрока, которые до сих пор играют. Футбол не стоит на месте. Что ваша команда, что наша команда – продвинулись вперед.

– В 90-е и в начале нулевых футболисты из Таджикистана свободно приезжали и выступали в Казахстане. Последним из тех, кто задавал тон, был Даврон Эргашев. Почему в последнее время таджикские футболисты не отправляются в казахстанскую премьер-лигу?

– Они бы и сейчас с удовольствием могли сюда приехать. Но, наверное, уровень наших игроков не подходит к командам.

– Раньше сборная Казахстана выступала в Азии, а сейчас играет в Европе. По вашему мнению, смогла бы сборная Казахстана пройти квалификацию, если бы она играла в Азии?

– Думаю, да. Я бы сказал, что Казахстану было бы немного полегче в Азии. Как в экономическом плане, так и по самому уровню футбола Казахстан более развитая страна. Допустим, у нас в Таджикистане все строилось с нуля, после развала СССР.

Напомним, матч Казахстан - Таджикистан пройдет на "Астана Арене" в Нур-Султане завтра, 16 ноября, в 19:00.