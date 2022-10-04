"Вышло бы настоящее дерби". Адиев - о товарищеском матче с Узбекистаном и выходе на ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью узбекскому спортивному порталу Sports.uz высказался о ближайших планах национальной команды, назвал предположительные сроки выхода Казахстана на чемпионат мира и прокомментировал вероятность проведения товарищеского матча между сборными двух стран.

- Хотите товарищеский матч между сборными Узбекистана и Казахстана? Думаю, многим интересно узнать, кто силен в Центральной Азии.

- Да, в федерации несколько раз поднимался вопрос о проведении товарищеского матча с участием сборных Узбекистана и Казахстана. Если такая встреча будет организована, я думаю, это было бы очень интересно. В Центральной Азии вышло бы настоящее дерби, и было бы понятно, кто есть кто. Конечно, я знаю, что сборная Узбекистана очень сильная. В любом случае играть против такого соперника было бы очень интересно для сборной Казахстана. Словом, Узбекистан в числе достойных соперников.

- Какие у вас ближайшие планы и цели со сборной Казахстана?

- Что касается ближайших планов, то сейчас мы ждем результатов жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. После того, как мы узнаем соперников, мы начинаем анализировать, собирая информацию и наблюдая за их играми. После этого 19 ноября состоится выездной матч против ОАЭ. Также на 16-е ноября запланирован еще один товарищеский матч. Этими играми мы закончим текущий календарный год. Затем я хочу обсудить вопрос продления моего контракта с руководством Казахстанской федерации футбола. Если мы выполним эту работу до нового года, мы сможем спокойно приступить к работе с первого дня следующего года.

- Скажите, сколько времени нужно сборной Казахстана для выхода на чемпионат мира?

- Как много времени это займет? На самом деле, я не знаю. По крайней мере, это должно произойти к 2026 году. Это мое предположение (смеется).

Напомним, сборная Казахстана заняла первое место в группе 3 дивизиона C Лиги наций и пошла на повышение, в Лигу B. Кроме того, в плей-офф этого турнира команда Казахстана поборется за путевку на Евро-2024.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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