Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

"Все зависит от многих вещей". Месси высказался об участии на ЧМ-2026

"Все зависит от многих вещей". Месси высказался об участии на ЧМ-2026
©FIFA

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вероятность своего участия на чемпионате мира-2026, сообщает Sport 24. Следующий мундиаль впервые пройдет в трех странах - США, Мексике и Канаде.

"Не знаю, всегда говорил, что поехать туда будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю. И пока я в форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать. Но до следующего чемпионата мира еще далеко.

Все зависит от того, как пойдет моя карьера. Скоро мне исполнится 36 (24 июня), я посмотрю, куда движется моя карьера, решу, что мне делать дальше. Все зависит от многих вещей", - сказал Месси.

Аргентинец в составе своей национальной команды выиграл ЧМ-2022 в Катаре. На счету Месси семь мячей на турнире, в том числе и дубль в финале с Францией.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Чемпионат мира по футболу Аргентина

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:21
Сборные
В сборной Казахстана отреагировали на попадание в "группу смерти" отбора на Евро-2025 В сборной Казахстана отреагировали на попадание в "группу смерти" отбора на Евро-2025
Сегодня , 10:00
Сборные
"Все зависит от многих вещей". Месси высказался об участии на ЧМ-2026 "Все зависит от многих вещей". Месси высказался об участии на ЧМ-2026
Сегодня , 07:59
Сборные
"Даже говорить не хочется". Месси - о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022 "Даже говорить не хочется". Месси - о взаимоотношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022
Вчера , 20:36
Сборные
Звезда "Манчестер Юнайтед" может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2022 Звезда "Манчестер Юнайтед" может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2022
Вчера , 14:32
Сборные
Молодежная сборная Казахстана попала в "группу смерти" отбора на Евро-2025 Молодежная сборная Казахстана попала в "группу смерти" отбора на Евро-2025
Вчера , 11:14
Сборные
Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана
Вчера , 10:27
Сборные
"Я тренер и мне принимать решения". Адиев сделал заявление о кандидатуре чемпиона Европы "Я тренер и мне принимать решения". Адиев сделал заявление о кандидатуре чемпиона Европы
Вчера , 10:03
Сборные
"Биатлонисты, фигуристы тоже убегают...". В России отреагировали на желание футболиста получить казахстанское гражданство "Биатлонисты, фигуристы тоже убегают...". В России отреагировали на желание футболиста получить казахстанское гражданство
1 февраля, 20:00
Сборные
Магомед Адиев рассмотрит вариант с привлечением чемпиона Европы в сборную Казахстана Магомед Адиев рассмотрит вариант с привлечением чемпиона Европы в сборную Казахстана
31 января, 21:46
Сборные
Европейская сборная лишилась своего лидера на матч с Казахстаном Европейская сборная лишилась своего лидера на матч с Казахстаном
31 января, 21:00
Сборные
Экс-игрок " Спартака" и чемпион Европы начал оформление казахстанских документов Экс-игрок " Спартака" и чемпион Европы начал оформление казахстанских документов
31 января, 00:10
Сборные
Скостили срок дисквалификации. Айбол Абикен узнал хорошие новости Скостили срок дисквалификации. Айбол Абикен узнал хорошие новости
30 января, 21:52
Сборные
"С того дня все изменилось". Месси высказался о победе на ЧМ-2022 "С того дня все изменилось". Месси высказался о победе на ЧМ-2022
29 января, 10:19
Сборные
Адиев рассказал о своих планах после срыва УТС у сборной Казахстана Адиев рассказал о своих планах после срыва УТС у сборной Казахстана
25 января, 17:00
Сборные
Определились полуфинальные пары Лиги наций-2022/23 Определились полуфинальные пары Лиги наций-2022/23
23 января, 00:03
Сборные
Гус Хиддинк сделал громкое признание об экс-игроке "Кайрата" Гус Хиддинк сделал громкое признание об экс-игроке "Кайрата"
19 января, 13:52
Сборные
"Другой тренер не поменял бы меня". Байтана разочарован своим положением в сборной Казахстана? "Другой тренер не поменял бы меня". Байтана разочарован своим положением в сборной Казахстана?
18 января, 13:35
Сборные
От Нойера до Чеха. Кому из звездных вратарей забивали казахстанские футболисты От Нойера до Чеха. Кому из звездных вратарей забивали казахстанские футболисты
16 января, 18:58
Сборные
"Закрыть раз и навсегда". Адиев прокомментировал вопрос о приглашении Меркеля в сборную Казахстана "Закрыть раз и навсегда". Адиев прокомментировал вопрос о приглашении Меркеля в сборную Казахстана
13 января, 20:01
Сборные
Опальный игрок сборной Казахстана подскочил в цене после перехода в новый клуб Опальный игрок сборной Казахстана подскочил в цене после перехода в новый клуб
11 января, 22:16
Сборные
Объявлена символическая сборная мира 2022 года Объявлена символическая сборная мира 2022 года
11 января, 18:57
Сборные
"Удалось достичь главной цели". Самый титулованный футболист Казахстана - о выступлении за сборную после завершения карьеры "Удалось достичь главной цели". Самый титулованный футболист Казахстана - о выступлении за сборную после завершения карьеры
9 января, 23:35
Сборные
Дмитрий Бивол назвал своего кумира в футболе Дмитрий Бивол назвал своего кумира в футболе
9 января, 22:36
Сборные
Новый тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде Новый тренер сборной Португалии высказался о будущем Роналду в команде
9 января, 21:50
Сборные
Гарет Бэйл заявил о завершении карьеры Гарет Бэйл заявил о завершении карьеры
9 января, 19:29
Сборные
Назван лучший клубный тренер 2022 года Назван лучший клубный тренер 2022 года
8 января, 20:52
Сборные
Самый титулованный футболист Казахстана завершил карьеру и объяснил свое решение Самый титулованный футболист Казахстана завершил карьеру и объяснил свое решение
8 января, 18:38
Сборные
Гвардиола принял решение по работе со сборной Бразилии Гвардиола принял решение по работе со сборной Бразилии
7 января, 19:42
Сборные
Озвучено имя нового главного тренера сборной Португалии Озвучено имя нового главного тренера сборной Португалии
7 января, 16:32
Сборные
В сборной Франции решили судьбу главного тренера после поражения в финале ЧМ-2022 В сборной Франции решили судьбу главного тренера после поражения в финале ЧМ-2022

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus