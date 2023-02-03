"Все зависит от многих вещей". Месси высказался об участии на ЧМ-2026

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал вероятность своего участия на чемпионате мира-2026, сообщает Sport 24. Следующий мундиаль впервые пройдет в трех странах - США, Мексике и Канаде.

"Не знаю, всегда говорил, что поехать туда будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю. И пока я в форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать. Но до следующего чемпионата мира еще далеко.

Все зависит от того, как пойдет моя карьера. Скоро мне исполнится 36 (24 июня), я посмотрю, куда движется моя карьера, решу, что мне делать дальше. Все зависит от многих вещей", - сказал Месси.

Аргентинец в составе своей национальной команды выиграл ЧМ-2022 в Катаре. На счету Месси семь мячей на турнире, в том числе и дубль в финале с Францией.

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