Видеообзор матча, или как молодежная сборная Казахстана упустила ничью после удаления защитника "Астаны"

Молодежная сборная Казахстана по футболу проиграла Дании в матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Астана Арене" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол забил Вильям Вик на 78-й минуте, а до этого хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления защитника "Астаны" Саги Совета.

Таким образом, подопечные Кайрата Нурдаулетова потерпели второе поражение в квалификации. Первое случилось в стартовой игре с Бельгией (1:3). Следующий матч они проведут с датчанами 8 октября на выезде.

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