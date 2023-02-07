Видео разгромной победы Казахстана над Узбекистаном на турнире в Минске

Сегодня, 7 февраля юношеская сборная Казахстана по футболу (до 17 лет) сыграла вторую встречу на "Кубке Развития - 2023" в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча против сверстников из Узбекистана (U16) завершилась разгромной победой в пользу казахстанцев - 3:0. В первом тайме отличились Ильяс Абил и Тамерлан Агиманов.

Во втором тайме окончательный результат установил Виктор Лакеев.

Отметим, что 5 февраля сборная Казахстана обыграла команду России (U16) со счетом 1:0, а 9 февраля подопечные Александра Кузнецова встрется со сверстниками из Беларуси.

Хозяева поля в рамках группы A также обыграли Узбекистан - 3:0. Сегодня белорусы встретятся с Россией.

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