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Венесуэла за сутки до игры с Бразилией на Кубке Америки вызвала 15 игроков из-за вспышки коронавируса

Это будет матч-открытия.

Венесуэла за сутки до игры с Бразилией на Кубке Америки вызвала 15 игроков из-за вспышки коронавируса
Фото: rpp.pe
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Венесуэлы по футболу вызвала в свое расположение 15 игроков за сутки до начала матча-открытия Кубка Америки против Бразилии, передает "Чемпионат".

Причиной этому послужила вспышка заражения коронавирусом в команде.

К полудню субботы в составе сборной Венесуэлы было выявлено 12 случаев заражения COVID-19. Это вынудило искать резервы в собственных чемпионатах, откуда и был вызван целый ряд игроков.

Напомним, что матч-открытия Кубка Америки состоится сегодня, в ночь с 13 на 14 июня. Изначально турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесен в Бразилию из-за опасной эпидемиологической ситуации в Аргентине. 

В Казахстане все матчи Кубка Америки покажут в прямом эфире.

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Метки:
Венесуэла Бразилия Коронавирус

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