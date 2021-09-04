В сборной Казахстана дебютировали три новых футболиста

Три новых футболиста дебютировали за сборную Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Финляндии (0:1).

Так, в стартовом составе вышли крайний защитник Максат Тайкенов ("Каспий") и нападающий Айдос Таттыбаев ("Шахтер"). Оба игрока были заменены во втором тайме.

Также на 81-й минуте на поле вышел полузащитник Самат Жарынбетов ("Тобол").

Для всех троих этот матч стал дебютным в составе национальной команды.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет 7 сентября в гостях против Боснии и Герцеговины.

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