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В "Реале" назвали лучшего футболиста ЧМ-2026: это не Мбаппе

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В "Реале" назвали лучшего футболиста ЧМ-2026: это не Мбаппе ©Depositphotos.com/katatonia82

Голкипер сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа высоко оценил игру партнёра по клубу Джуда Беллингема на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Голкипер сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа высоко оценил игру партнёра по клубу Джуда Беллингема на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Бельгийский вратарь назвал английского полузащитника лучшим футболистом турнира. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

"Беллингем был лучшим футболистом на чемпионате мира", - заявил Куртуа.

На мировом первенстве в Северной Америке Беллингем провёл восемь матчей за сборную Англии. На его счету семь голов и одна результативная передача.

Команда Томаса Тухеля завершила турнир с бронзовыми медалями. В матче за третье место англичане обыграли сборную Франции со счётом 6:4.

В то же время на ЧМ-2026 блеснул другой лидер "Реала" Килиан Мбаппе. Француз вместе со своей сборной дошёл до полуфинала. На его счету десять голов и четыре ассиста в восьми матчах.

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