"В первой игре было непросто". Тренер Франции рассказал об ожиданиях от матча с Казахстаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на L'Equipe.

Сборная Казахстана по футболу сыграет с Францией полурезерным составом

– Как поживает Карим Бензема, который не тренировался в общей группе?

– Да, он не был с нами, но тренировался индивидуально. В пятницу он впервые занимался в общей группе, и с этим нет никаких проблем. Он будет доступен к этой игре.

– Вас вдохновляет возвращение на "Парк де Пренс"?

– Я очень счастлив и оптимистичен по натуре, поэтому могу вспомнить только хорошее. Трибуны будут заполнены, это настоящий футбольный стадион.

– Учитывая соперника, может ли ваша команда сыграть с более агрессивным игроком на фланге, как Кингсли Коман?

– Это вариант, который имеет место, но не только в этой игре. Многие национальные команды действуют по этой системе с более или менее агрессивными вариантами на флангах. Со старта или по ходу матча Кингсли Коман – это хороший вариант. Когда у нас есть мяч, мы не находимся в затруднительном положении, но с оборонительной точки зрения требуются корректировки в закрытии зон.

– Франция редко тянет с попаданием на чемпионат мира вплоть до последней игры квалификации. Однако победа над Казахстаном будет значить именно это.

– Квалификация на чемпионат мира – это всегда долгий и опасный путь. Мы должны пройти квалификацию перед последней игрой, и мы не собираемся жаловаться. Нельзя сравнивать это с другими годами. Но для нас будет важно достичь одной из наших целей на 2021 год. И это очень важно.

– Чего ждать от Казахстана?

– В первой игре было непросто. Это команда, которая умеет защищаться, знает, что нужно прилагать усилия, и делает это всей командой. Они никогда не сдаются, и это позволило им в этой группе вырвать две ничьи в дополнительное время. Не ожидайте увидеть демобилизованную команду.

Напомним, встреча между Казахстаном и Францией пройдет в рамках девятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоится в Париже и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана.