В Европе выделили успех сборной Казахстана в Лиге наций

Сайт terrikon.com отметил успех сборной Казахстана в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Национальная команда заняла первое место в третьей группе Лиги C и поднялась в дивизион B.
"Из Дивизиона С наверх поднимаются победители групп, довольно живописная компания: Турция, Греция, Казахстан и Грузия. Особенно примечателен подъем казахов, которые начинали свое существование в Лиге наций с Дивизиона D, с того, что играли вничью с такими соперниками, как Андорра и Латвия. Вот вам еще один яркий пример "социального лифта"!" - пишет сайт.
Кроме того, национальная команда получит возможность побороться в плей-офф Лиги наций за путевку на Евро-2024.
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