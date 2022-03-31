"В "Астане" нет доверия к воспитанникам". Капитан "молодежки" - о камбэке и Благоевиче

Капитан молодежной сборной Казахстана Султан Сагнаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о прошедшем матче квалификации ЧЕ-2023 против Шотландии (2:2). Также хавбек объяснил, почему в "Астане" нет практики у местных ребят и какое впечатление на него произвел Срджан Благоевич.

- Султан, какие эмоции по итогам матча с Шотландией?

- Жаль, что не выиграли, но в целом положительные эмоции, все-таки отыгрались. Конечно, мы верили и бились до конца в надежде на результат. Все молодцы, несмотря на погоду и счет 0:2, проявили характер. Но по игре мы были лучше, больше моментов создали, считаю, что заслуживали победу.

- Два гола со стандартов от Шотландии - это наша проблема?

- Не знаю, немного теряем концентрацию в таких моментах, наверное, можно сказать, что это наша проблема. Будем работать над ошибками.

- Осталось два матча в отборочном цикле, предварительно как оцениваешь этот период для "молодежки"?

- Мы недовольны результатами, хотелось бы больше побеждать. И, конечно, хотелось бы попасть в национальную сборную, для каждого из нас это важная цель.

- В "молодежке" ты капитан, постоянно играешь, но в "Астане" практики почти нет. Как ты это воспринимаешь?

- В клубе нет доверия к местным воспитанникам. Больше давит результат, играют более опытные. Возможно, это и наша вина, но будем стараться, работать.

- Если лично твое положение в клубе не поменяется, есть вероятность, что летом можешь уйти в аренду?

- Скорее всего, могу. Но будет видно, вообще хотелось бы играть за "Астану", получать больше практики.

- При этом в "Астане" новый тренерский штаб во главе с Срджаном Благоевичем, какие впечатления от работы с ним?

- Это топ-тренер! Плюс сейчас в штабе работает Кайрат Жумабекович (Нурдаулетов. - Прим. ред.), он помогает нам, после тренировки работаем, улучшаем те аспекты, которые необходимы. У Благоевича можно многое взять, его стиль игры, подход, хоть мы и не играем, работа с таким тренером для нас большой плюс.

Добавим, что в нынешнем сезоне КПЛ Сагнаев поучаствовал лишь в одном матче за "Астану", выйдя на замену на шесть минут в игре с "Актобе". Столичный клуб по итогам трех туров набрал три очка.