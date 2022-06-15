"Угрозу" от конкурентов получил Казахстан после сенсаций в Лиге наций

Защитник сборной Азербайджана по футболу Азер Салахлы высказался о матче с Казахстаном в Лиге наций, который лидирует в группе турнира после четырех туров, сообщает azerisport.com.
Казахстан с Азербайджаном играл в первом туре турнира и выиграл со счетом 2:0. После этого конкуренты набрали только четыре очка, а казахстанцы сенсационно претендуют на выход на Евро-2024.
- Вы понимали, что, не будь победы над Беларусью, все стало бы намного хуже? Рассматривали этот матч как переломный?
- Мы серьезно подготовились к июньским матчам в Лиге наций. В других встречах тоже хорошо сыграли. Просто нам немного не везло. На матч с Беларусью выходили как на последнюю игру.
- Последний раз команда побеждала в официальных встречах Кипр в сентябре 2020-го. Как думаете, на этот раз интервал между победой над Беларусью и следующей викторией будет короче?
- Нам осталось провести в группе два матча. Времени до них достаточно. Мы хорошо к ним подготовимся и сделаем все, чтобы добыть максимальный результат.
- У вас четыре очка. Казахстан идет первым с 10 очками, Словакия - вторая с 6. У Азербайджана есть шанс на лидерство?
- С Казахстаном будем играть дома, со Словакией - в гостях. Постараемся добиться максимума. Надеюсь, все будет так, как мы хотим.
- У вас будет время на отдых?
- После такого сложного сезона отдых необходим. Надо набраться сил перед новым сезоном.
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