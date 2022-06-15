"Угрозу" от конкурентов получил Казахстан после сенсаций в Лиге наций

Защитник сборной Азербайджана по футболу Азер Салахлы высказался о матче с Казахстаном в Лиге наций, который лидирует в группе турнира после четырех туров, сообщает azerisport.com.

Казахстан с Азербайджаном играл в первом туре турнира и выиграл со счетом 2:0. После этого конкуренты набрали только четыре очка, а казахстанцы сенсационно претендуют на выход на Евро-2024.

- Вы понимали, что, не будь победы над Беларусью, все стало бы намного хуже? Рассматривали этот матч как переломный?

- Мы серьезно подготовились к июньским матчам в Лиге наций. В других встречах тоже хорошо сыграли. Просто нам немного не везло. На матч с Беларусью выходили как на последнюю игру.

- Последний раз команда побеждала в официальных встречах Кипр в сентябре 2020-го. Как думаете, на этот раз интервал между победой над Беларусью и следующей викторией будет короче?

- Нам осталось провести в группе два матча. Времени до них достаточно. Мы хорошо к ним подготовимся и сделаем все, чтобы добыть максимальный результат.

- У вас четыре очка. Казахстан идет первым с 10 очками, Словакия - вторая с 6. У Азербайджана есть шанс на лидерство?

- С Казахстаном будем играть дома, со Словакией - в гостях. Постараемся добиться максимума. Надеюсь, все будет так, как мы хотим.

- У вас будет время на отдых?

- После такого сложного сезона отдых необходим. Надо набраться сил перед новым сезоном.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!