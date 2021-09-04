УЕФА выразил обеспокоенность планами ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обеспокоен в связи с планами Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира в два раза чаще - каждые два года, сообщает Р-Спорт со ссылкой на АП и переписку Чеферина с исполнительным директором европейской ассоциации болельщиков Football Supporters Europe Ронаном Эвеном.

Отвечая на письмо Эвена, Чеферин поддержал "чрезвычайно обоснованную и важную" обеспокоенность по поводу потенциального ущерба для внутренних и региональных соревнований от возможного изменения графика проведения чемпионатов мира.



"УЕФА и входящие в него национальные ассоциации также чувствуют серьезную обеспокоенность относительно сообщений о планах ФИФА", - отметил в письме Чеферин.



"Учитывая серьезное влияние, которое эта реформа может оказать на организацию футбольных соревнований, у многих вызывает удивление, что ФИФА, по-видимому, запускает пиар-кампанию по продвижению инициативы, однако подобные предложения не были представлены конфедерациям, национальным ассоциациям, лигам, клубам, игрокам, тренерам, футбольному сообществу", - говорится в письме.

Эвен ранее писал Чеферину, что если реформа будет реализована, "новый календарь окажет неблагоприятное влияние на баланс между местными, внутренними, континентальными и международными соревнованиями".

В мае сообщалось, что ФИФА изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Данное предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе ФИФА. В настоящее время чемпионаты мира по футболу проводятся каждые четыре года.

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