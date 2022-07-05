УЕФА наказал Казахстан за сенсационную победу в Лиге наций

Казахстанская федерация футбола выплатит штраф из-за поведения болельщиков на матче Лиги наций против Словакии, сообщает пресс-служба КФФ.
Отмечается, что на матче против Словакии, который прошел 13 июня в Нур-Султане, болельщики сборной Казахстана, несмотря на многочисленные призывы и просьбы КФФ соблюдать общественный порядок и регламент соревнований, бросали с трибун на футбольное поле посторонние предметы.
Данный факт был зафиксирован делегатом матча, после чего контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение о наложении на Федерацию штрафа в размере 11 625 евро.
Сообщается, что в текущем сезоне это второй случай, когда КФФ получает вышеуказанные санкции. "Подобные действия болельщиков могут быть оценены со стороны УЕФА еще более жесткими мерами, вплоть до проведения матчей при пустых трибунах", - говорится в сообщении.
Напомним, что в матче четвертого тура дивизиона C группы 3 Лиги наций Казахстан нанес поражение Словакии со счетом 2:1.
Отметим, на летнем отрезке группового этапа Лиги наций подопечные Магомеда Адиева набрали десять очков в четырех играх (против Азербайджана 2:0, Беларуси 1:1 и Словакии 1:0, 2:1) и ушли на перерыв лидером квартета.
Следующие игры группы 22 сентября сыграют Казахстан - Беларусь, Словакия - Азербайджан.
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