Турецкий клуб сделал заявление о футболисте сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Александр Меркель получил травму. Об этом сообщает пресс-служба "Газиантепа".

Отмечается, что после полученного повреждения он был вынужден покинуть тренировку. По итогам тщательного обследования на внутренних боковых связках правого колена был выявлен разрыв второй степени, и начато лечение.

Напомним, Меркель перешел в "Газиантеп" 19 августа. Контракт заключен по схеме "2+1". C того момента сыграл в чемпионате Турции 11 матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

До этого выступал за "Аль-Фейсали" из чемпионата Саудовской Аравии. Также играл за итальянские "Милан", "Дженоа", "Удинезе", "Пизу", нидерландский "Хераклес", австрийскую "Адмиру", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс" и английский "Уотфорд".