Тренер сборной Казахстана объяснил сенсационную игру команды в отборе на Евро

Главный тренер юношеской сборной Казахстана (U17) Бауыржан Сагындык высказался о выходе команды в элитный квалификационный раунд в рамках отбора на чемпионат Европы-2026, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"Не ожидали первого места, но верили в себя" — реакция тренера

— "Честно признаться, не ожидали, что выйдем с первого места, но верили в себя. Вера эта усилилась после победы над Хорватией (2:1) — команда стала еще сплоченнее и мотивированнее. На самом деле, в 2009-м сборная не старше 17 лет уже пробивалась наверх, но в роли лидеров группы – никогда.

За два последних сбора футболисты сильно выросли как ментально, так и физически. Они становятся профессионалами и выполняют требования, привыкая к новому стилю. Еще в сентябре не каждый понимал, как играть в системе с тремя центральными защитниками, но сегодня такой проблемы не стоит. Радует, что парни не отворачиваются от идей штаба.

Самый позитивный момент — это то, что игроки обрели уверенность. Теперь есть осознание, что можно противостоять любому сопернику. Увидел это во втором тайме против нидерландцев, когда ребята стали агрессивнее и создали немало опасных эпизодов. Это бесценный опыт", — заявил Сагындык.

Сенсация в Хорватии: первое место в группе

Напомним, команда Бауыржана Сагындыка совершила настоящую сенсацию, выиграв группу 8, матчи которой проходили в Хорватии. Казахстанская сборная завершила этап на первом месте, набрав шесть очков. Столько же оказалось у хозяев турнира — хорватов, которые финишировали вторыми. Нидерланды с пятью баллами заняли третью позицию, а Албания, сумевшая заработать лишь одно очко, стала последней.

На старте отбора Казахстан потряс Хорватию, одержав победу со счётом 2:1. Во втором туре команда уступила Нидерландам (1:4), однако в решающем матче сумела взять верх над Албанией — 2:1.

Шансы на Евро-2026 и юношеский ЧМ

Благодаря успешному выступлению Казахстан и Хорватия поднялись в Лигу A. Весной 2026 года они примут участие во втором раунде отбора, где разыграют семь путёвок в финальную стадию чемпионата Европы (U17) в Эстонии, а также места на юношеский чемпионат мира-2026 в Катаре. Жеребьёвка этого этапа состоится 10 декабря.

Со счётом 8:0 завершился матч отбора на Евро-2026 с участием Казахстана