Тренер Молдовы рассказал об удаче в матче с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко высказался о шансах своей команды сохранить прописку в дивизионе С Лиги наций по итогам противостояния с Казахстаном, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 28 марта, его команда прилетела в Нур-Султан. Ответная игра пройдет завтра на "Астана Арене" в 20:00.

На предматчевой пресс-конференции Клещенко отметил, что команда будет учитывать предыдущий результат.

"Понятно, что нам надо забивать и в связи с этим будем строить игру. Возможно, неудобства принесет искусственное поле, все-таки сборная Казахстана больше к нему адаптирована. Но это не должно нам приносить какие-то трудности в игре, потому что от мотивации зависит намного больше.

Чего не хватило в первом матче? Удачи. Не всегда, когда ты владеешь преимуществом, твоя команда выигрывает", - сказал Клещенко.

Напомним, первая встреча команд прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Казахстана.