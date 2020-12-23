"Тонкости не упускал из виду". Байсуфинов - о Билеке, провале в Лиге наций, своей философии и совмещении постов

Новый-старый тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов
в интервью Sports.ru
рассказал о совместной работе со своим предшественником Михалом Билеком
и необходимости играть в смелый футбол, а также ответил на другие вопросы.
- Наверняка вы изучали как играла сборная при Михале Билеке, многие жаловались на слишком осторожный футбол при чехе. Вы согласны с этим мнением?
- Непосредственно с Билеком я работал в 2019-м году, я помогал и следил за подготовкой, тренировками и селекционной работой тренера. Могу сказать только одно - это ответственный и грамотный специалист.
Да, что-то не получилось. Это бывает, ведь это футбол. Обсуждать какие-либо такие моменты я бы не хотел. Я заметил, что по его требованиям и видению футбола - все подходило нашим ребятам. Он проникся идеей и менталитетом казахстанского футбола, тонкости не упускал из виду.
В 2019-м ребята отработали очень серьезно. В 2020-м что-то пошло не так, да и меня рядом там не было - не могу говорить о чем-то.
- Что думаете по поводу схемы в три защитника? По мнению Малого, с этой схемой можно играть смелее.
- Я только приветствую, если футболисты сборной так думают! Я рад и солидарен с ним, всегда нужно играть смело, чего бояться? Смелость города берет! Будем готовиться и выкладываться по максимуму, а с двумя или тремя защитниками - мы уже на месте разберемся. К каждому сопернику будет свой подход.
- А какой футбол покажет философия Байсуфинова?
- Повторюсь, к каждому сопернику мы будет готовиться отдельно. В сборную приглашаются футболисты из клубов со своей философией, своими тактическими направлениями, но на то они и сборники - они вызываются в команду как сильнейшие.
В наших мыслях главное - это показать зрелищный и качественный футбол, на это будем ориентироваться. На каждого соперника у нас будет своя схема, своя подготовка. На первом плане будет патриотизм и самоотдача. Уверен, футболисты поймут эту философию. Все-таки это сборная и при серьезном подходе они будут выкладываться по максимуму в каждом матче.
- Прошедшую Лигу наций можно назвать провалом. Сформулируйте тезисно, почему так вышло: дисциплина, тактика или качества футболистов? Понятно, что быстро ничего не исправить, но есть конкретные шаги, как все исправить?
- Наверное, я повторюсь, не хотел бы обсуждать работу коллеги, громогласно высказываться. Могу сказать для примера: команда отыграла 2019-й год - считаю, что тогда сборная показывала хорошие игры с результатами и голами. Я там находился, были хорошие и позитивные моменты, а в 2020-м меня не было. Чтобы знать какие-то конкретные ответы - нужно находиться внутри, там ведь не бывает мелочей. Что-то у команды не получилось, но первые выводы и анализ должен был делать тот тренерский штаб. Именно они могли бы ответить на данный вопрос.
- По сравнению с 2016-м годом, футболисты сборной стали выступать в зарубежных чемпионатах. Как думаете, кто из нынешних игроков из Казахстана также может заиграть в Европе? По примеру Бахтиера Зайнутдинова или Яна Вороговского.
- Да, вы как раз правильно сделали акцент на этих ребятах. Они показали, что у любого футболиста есть шанс, ведь правильно?
Самое главное, что у нас талантливые футболисты! Эти футболисты как пример. Тренерский штаб будет только рад и в выигрыше, если так пойдет и дальше, если игроки смогут показать себя за сборную в играх с такими соперниками. Думаю, что скауты и селекционеры следят, а шансы - они всегда есть. Футболисты же должны через такие ответственные игры зарекомендовать себя, пробивать себе дорогу в зарубежные чемпионаты.
- И все же вернемся к вопросу. Как думаете, кто одним из следующих может уехать? Многие произносят имя Нуралы Алипа.
- Сейчас мне не хочется переходить на отдельные личности. Да, у нас есть таланты, но это такое дело: сейчас скажешь что-то - может что-то пойти не так. Думаю, вы сами видели и слышали подобные примеры. Мы можем говорить о ком-то, обсуждать, а тут бах! И у парня не получается ничего. Поэтому тут позиция такая очень серьезная. Могу сказать, что у нас достаточно качественных футболистов.
- Сосредоточитесь только на сборной или будет совмещать с должностью спортивного директора "Аксу"?
- Насколько я понял, вопрос стоит только о сборной. С руководством клуба и Павлодарской области вскоре должна состояться встреча, там все обсудим. Но сейчас вопрос стоит только о сборной.
Напомним, что Байсуфинов принял национальную команду 14 декабря. Ранее он уже возглавлял сборную и участвовал с ней в отборочном цикле чемпионата мира-2018.
Также в разное время работал в клубах "Есиль-Богатырь" (Петропавловск), "Аксу" (Аксу), "Иртыш" (Павлодар) и "Акжайык" (Уральск).
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