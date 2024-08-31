Стало известно, сыграет ли Месси на чемпионате мира-2026

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Алексис Макаллистер высказался о том, сыграет ли Лионель Месси на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

"Если вы спросите меня, то да. Я думаю, он будет там. По крайней мере, слушая его интервью или наблюдая, как он тренируется каждый раз, когда мы присоединяемся к национальной сборной, или как он играет, я не сомневаюсь, что он легко мог бы там оказаться. Ну, это очень личное решение. Скорее всего, оно будет объявлено ближе (к чемпионату мира - прим.), когда он поймет, как он себя чувствует. И я надеюсь, что он сможет в нём участвовать. Я всегда говорил, что для меня Лео, будучи лучшим в мире, может делать разницу, даже когда он становится старше", - сказал Макаллистер в интервью ESPN.

Отметим, что в 2026 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика. Во время проведения мундиаля Месси будет 39 лет.

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Напомним, Месси принимал участие в пяти чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022). На мундиале в Катаре-2022 он привел Аргентину к триумфу.

С лета 2023 года 37-летний форвард выступает за американский "Интер Майами". Также в карьере Месси были каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".