Соперник сборной Казахстана по квалификации ЧМ-2022 назвал группу жесткой

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва поделился мнением об итогах жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2022, где ее соперниками стали команды Франции, Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Его слова приводит официальный сайт национальной футбольной ассоциации.

"Группа, конечно, жесткая. Это не та группа, которую хотелось бы, и ее не сформируешь с помощью специальной кнопки. Уже в марте нас ждут тяжелые матчи, а еще надо учитывать будущий чемпионат Европы.

Все соперники - очень сложные. Казахстан наверняка даст бой, по крайней мере на своем поле. Конечно, мы хотим выйти на чемпионат мира. Нас ждет тернистый и непростой путь. Мы готовы играть и удивлять, ведь наша команда уже доказала, что может бросить вызов кому угодно", - сказал Канерва.