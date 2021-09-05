Следующий соперник сборной Казахстана по футболу одержал первую победу за 2 года

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла в товарищеском матче Кувейт со счетом 1:0 и прервала серию из 14 матчей без побед, сообщает KazFootball.kz.

Последнюю победу до матча с Кувейтом Босния и Герцеговина одержала 19 ноября 2019 года в игре против Лихтенштейна (3:0). В итоге эта серия длилась 14 матчей или почти два года, в которых "драконы" шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Напомним, Босния и Герцеговина 7 сентября на своем поле в матче квалификации чемпионата мира-2022 примет Казахстан. Начало матча в 00:45.

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