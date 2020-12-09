Слабая интенсивность и неизвестность с тренером. Какие проблемы могут возникнуть у сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу начнет выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года домашним матчем с действующими чемпионами мира французами. Корреспондент Vesti.kz проанализировал календарь и представил, с какими сложностями столкнется национальная команда.



В отборочном турнире сборная стартует 28 марта будущего года. Команда примет на своем поле Францию, а уже 31 марта сыграет на выезде с Украиной. Затем в календаре официальных матчей сборной будет окно протяженностью почти пять месяцев.



Осень для национальной команды обещает быть насыщенной и жаркой. В начале сентября команду ожидает микроцикл из трех матчей - первого сентября дома против Украины, четвертого на выезде против Финляндии и седьмого в гостях против Боснии и Герцеговины.



Следующий микроцикл в октябре будет спаренным. Девятого сборная примет Боснию и Герцеговину, а 12-го - Финляндию. Завершится отбор 13 ноября гостевым матчем против Франции.



Последняя Лига наций, где также присутствуют подобные микроциклы, показывает одну из главных проблем сборной Казахстана - невозможность ровно проводить матчи, которые играются через два дня на третий. В сентябре сначала была выездная победа над Литвой, затем домашнее поражение от Беларуси. В октябре - ничья в Алматы с Албанией и проигрыш белорусам в Минске. В ноябре микроцикл вовсе получился строенным - ничья в товарищеском матче с Черногорией, поражение в Албании и провал дома с Литвой.



Решение этой проблемы должно стать одним из приоритетов для тренерского штаба сборной, о будущем которого еще ничего не ясно. Уже в марте национальную команду ожидает просто убийственный по нашим меркам дебют в отборе, не идущий ни в какое сравнение с микроциклом вроде "Литва, потом Беларусь". Здесь сначала игра с чемпионами мира, которая наверняка заберет силы и эмоции, а затем выезд в Украину. Начнется ли к этому времени сезон, еще неизвестно.



В сентябре национальная команда вовсе проведет за семь дней три матча - дома с Украиной и выездные в Финляндии и Боснии и Герцеговине. Все встречи, без сомнений, будут для казахстанских футболистов затратными как в моральном, так и в физическом плане. В октябре боснийско-финская сага пройдет уже в Казахстане. В ноябре останется сыграть с французами на их поле.



Пока рано говорить о шансах отобрать очки у того или иного соперника и как-то влиять на ситуацию в группе. С учетом последних результатов сборной, а самое главное - ее игры и непонятной ситуации с тренерским штабом, закономерно считать, что задачи могут и наверняка будут стоять самые приземленные.

Здесь вопрос в другом - смогут ли специалисты, которым доверят работу с национальной командой, извлечь максимум из имеющихся ресурсов. О том, что игроки нашей сборной, большинство которых выступает в КПЛ, на фоне перечисленных соперников привыкли к совершенно другим скоростям, мышлению и нагрузкам, говорить излишне, карликов вроде Сан-Марино, с которыми можно гарантировать себе шесть плановых очков и, как минимум, предпоследнее место в нашей группе, уже не будет.



Расписание матчей сборной Казахстана в отборочном раунде ЧМ-2022 группы D:



28.03.2021 Казахстан - Франция

31.03.2021 Украина - Казахстан

01.09.2021 Казахстан - Украина

04.09.2021 Финляндия - Казахстан

07.09.2021 Босния и Герцеговина - Казахстан

09.10.2021 Казахстан - Босния и Герцеговина

12.10.2021 Казахстан - Финляндия

13.11.2021 Франция - Казахстан



За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022



Напомним, мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



Прямые путевки на чемпионат мира от Европы получат победители групп. Еще 12 сборных, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира, поспорят за три места на ЧМ в стыковых матчах. Там будут сыграны три плей-офф и определены три финалиста.