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Слабая интенсивность и неизвестность с тренером. Какие проблемы могут возникнуть у сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022

Команду ожидает сложный календарь.

Слабая интенсивность и неизвестность с тренером. Какие проблемы могут возникнуть у сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана по футболу начнет выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года домашним матчем с действующими чемпионами мира французами. Корреспондент Vesti.kz проанализировал календарь и представил, с какими сложностями столкнется национальная команда.

В отборочном турнире сборная стартует 28 марта будущего года. Команда примет на своем поле Францию, а уже 31 марта сыграет на выезде с Украиной. Затем в календаре официальных матчей сборной будет окно протяженностью почти пять месяцев. 

Осень для национальной команды обещает быть насыщенной и жаркой. В начале сентября команду ожидает микроцикл из трех матчей - первого сентября дома против Украины, четвертого на выезде против Финляндии и седьмого в гостях против Боснии и Герцеговины.

Следующий микроцикл в октябре будет спаренным. Девятого сборная примет Боснию и Герцеговину, а 12-го - Финляндию. Завершится отбор 13 ноября гостевым матчем против Франции.

Последняя Лига наций, где также присутствуют подобные микроциклы, показывает одну из главных проблем сборной Казахстана - невозможность ровно проводить матчи, которые играются через два дня на третий. В сентябре сначала была выездная победа над Литвой, затем домашнее поражение от Беларуси. В октябре - ничья в Алматы с Албанией и проигрыш белорусам в Минске. В ноябре микроцикл вовсе получился строенным - ничья в товарищеском матче с Черногорией, поражение в Албании и провал дома с Литвой.

Решение этой проблемы должно стать одним из приоритетов для тренерского штаба сборной, о будущем которого еще ничего не ясно. Уже в марте национальную команду ожидает просто убийственный по нашим меркам дебют в отборе, не идущий ни в какое сравнение с микроциклом вроде "Литва, потом Беларусь". Здесь сначала игра с чемпионами мира, которая наверняка заберет силы и эмоции, а затем выезд в Украину. Начнется ли к этому времени сезон, еще неизвестно.

В сентябре национальная команда вовсе проведет за семь дней три матча - дома с Украиной и выездные в Финляндии и Боснии и Герцеговине. Все встречи, без сомнений, будут для казахстанских футболистов затратными как в моральном, так и в физическом плане. В октябре боснийско-финская сага пройдет уже в Казахстане. В ноябре останется сыграть с французами на их поле.

Пока рано говорить о шансах отобрать очки у того или иного соперника и как-то влиять на ситуацию в группе. С учетом последних результатов сборной, а самое главное - ее игры и непонятной ситуации с тренерским штабом, закономерно считать, что задачи могут и наверняка будут стоять самые приземленные.

Здесь вопрос в другом - смогут ли специалисты, которым доверят работу с национальной командой, извлечь максимум из имеющихся ресурсов. О том, что игроки нашей сборной, большинство которых выступает в КПЛ, на фоне перечисленных соперников привыкли к совершенно другим скоростям, мышлению и нагрузкам, говорить излишне, карликов вроде Сан-Марино, с которыми можно гарантировать себе шесть плановых очков и, как минимум, предпоследнее место в нашей группе, уже не будет.

Расписание матчей сборной Казахстана в отборочном раунде ЧМ-2022 группы D:

28.03.2021 Казахстан - Франция
31.03.2021 Украина - Казахстан
01.09.2021 Казахстан - Украина
04.09.2021 Финляндия - Казахстан
07.09.2021 Босния и Герцеговина - Казахстан
09.10.2021 Казахстан - Босния и Герцеговина
12.10.2021 Казахстан - Финляндия
13.11.2021 Франция - Казахстан

За одного Мбаппе 90 Зайнутдиновых. Самые дорогие игроки соперников Казахстана по отбору на ЧМ-2022

Напомним, мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Прямые путевки на чемпионат мира от Европы получат победители групп. Еще 12 сборных, занявших вторые места по итогам группового этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира, поспорят за три места на ЧМ в стыковых матчах. Там будут сыграны три плей-офф и определены три финалиста.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат мира по футболу Катар Франция Лига наций Украина Босния и Герцеговина Финляндия

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