Шацкий или Устименко? Стал известен основной вратарь сборной Казахстана на матчи Лиги наций

Тренер вратарей сборной Казахстана по футболу Валерий Ситало в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, сохранил ли за собой статус игрока основы Игорь Шацкий. Ранее голкипер "Шахтера" пропустил часть сезона из-за травмы.
"Игорь по-прежнему первый номер в сборной. Да, он выбывал из-за травмы. Ему рекомендовали два месяца восстановления, но подготовку форсировали, включали дополнительную работу вратарской направленности. Он вернулся в строй. По его форме сейчас нет никаких вопросов ни у меня, ни у Магомеда Мусаевича", - заявил Валерий Леонидович.
Добавим, что, помимо Шацкого, в расширенный список сборной Казахстана были включены еще три вратаря - Мухаммеджан Сейсен из "Тараза", Бекхан Шайзада из "Ордабасы" и Данил Устименко из "Кайрата".
Напомним, сборная Казахстана в этом месяце проведет два матча Лиги наций - против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.
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