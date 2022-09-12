Шацкий или Устименко? Стал известен основной вратарь сборной Казахстана на матчи Лиги наций

Тренер вратарей сборной Казахстана по футболу Валерий Ситало в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, сохранил ли за собой статус игрока основы Игорь Шацкий. Ранее голкипер "Шахтера" пропустил часть сезона из-за травмы.

"Игорь по-прежнему первый номер в сборной. Да, он выбывал из-за травмы. Ему рекомендовали два месяца восстановления, но подготовку форсировали, включали дополнительную работу вратарской направленности. Он вернулся в строй. По его форме сейчас нет никаких вопросов ни у меня, ни у Магомеда Мусаевича", - заявил Валерий Леонидович.

Добавим, что, помимо Шацкого, в расширенный список сборной Казахстана были включены еще три вратаря - Мухаммеджан Сейсен из "Тараза", Бекхан Шайзада из "Ордабасы" и Данил Устименко из "Кайрата".

Напомним, сборная Казахстана в этом месяце проведет два матча Лиги наций - против Беларуси (22 сентября на своем поле) и Азербайджана (25 сентября в Баку). 14 сентября команда начнет учебно-тренировочные сборы в Нур-Султане.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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