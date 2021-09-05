"Сейчас слабых команд не бывает". Форвард сборной Боснии и Герцеговины - об игре с Казахстаном

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Ади Налич прокомментировал игру против Кувейта (1:0) и поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на S1.

"Конечно, с Кувейтом могли бы сыграть лучше, но мы довольны победой. Жаль, что мне не удалось отличиться забитым голом, потому что я имел несколько шансов. С Казахстаном будет непросто. Сейчас слабых команд не бывает. Мы должны сделать все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков", - поделился Налич.

Напомним, матч пройдет в ночь на 8 сентября в Боснии и Герцеговины и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

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