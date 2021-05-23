В сборную Казахстана по футболу будут вызваны новые игроки. Названы их имена

28-летний полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана и 22-летний защитник "Кызыл-Жара" Алибек Касым получили вызов в сборную Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

"Сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова провела переговоры с двумя соперниками и достигла соглашения. Благодаря переговорам отдела международных связей Казахстанской футбольной федерации, которые длились около двух месяцев, сборные Северной Македонии и Мальты дали свои согласия на проведение товарищеских матчей. В эпоху пандемии нелегко прийти к соглашению с другими сборными, чтобы организовать товарищеский матч. По соглашению обеих сторон, УЕФА одобрил этот матч и установил официальную дату, разрешив провести игру.

Главный тренер Талгат Маруанович Байсуфинов собирается пригласить в сборную новых игроков, опробовать тех, кто хорошо себя проявляет в премьер-лиге. Например, не стоит удивляться, если в этих двух играх сыграют такие талантливые игроки, как Бауыржан Байтана и Алибек Касым", - пишет официальный сайт КФФ.

Напомним, 4 июня подопечные Талгата Байсуфинова сыграют товарищеский матча с участников Евро-2020 - Северной Македонией. Эта игра пройдет в Скопье на арене "Тоше Проески". А 7 июня в австрийском Вольфсберге встретятся с Мальтой.

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