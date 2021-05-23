Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В сборную Казахстана по футболу будут вызваны новые игроки. Названы их имена

Команда в июня сыграет два матча.

В сборную Казахстана по футболу будут вызваны новые игроки. Названы их имена
Фото: с сайта kff.kz
Новости спорта Футбол Сборные
0

28-летний полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана и 22-летний защитник "Кызыл-Жара" Алибек Касым получили вызов в сборную Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

"Сборная Казахстана под руководством Талгата Байсуфинова провела переговоры с двумя соперниками и достигла соглашения. Благодаря переговорам отдела международных связей Казахстанской футбольной федерации, которые длились около двух месяцев, сборные Северной Македонии и Мальты дали свои согласия на проведение товарищеских матчей. В эпоху пандемии нелегко прийти к соглашению с другими сборными, чтобы организовать товарищеский матч. По соглашению обеих сторон, УЕФА одобрил этот матч и установил официальную дату, разрешив провести игру. 

Главный тренер Талгат Маруанович Байсуфинов собирается пригласить в сборную новых игроков, опробовать тех, кто хорошо себя проявляет в премьер-лиге. Например, не стоит удивляться, если в этих двух играх сыграют такие талантливые игроки, как Бауыржан Байтана и Алибек Касым", - пишет официальный сайт КФФ.

Напомним, 4 июня подопечные Талгата Байсуфинова сыграют товарищеский матча с участников Евро-2020 - Северной Македонией. Эта игра пройдет в Скопье на арене "Тоше Проески". А 7 июня в австрийском Вольфсберге встретятся с Мальтой.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Тараз ФК Кызыл-Жар СК КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:15
Футбол

В сборную Казахстана по футболу будут вызваны новые игроки. Названы их имена
Вчера
22:50
Футбол

Сборная России лишилась самого молодого футболиста перед Евро-2020
Вчера
13:19
Футбол

Сопернику Казахстана по отбору к ЧМ пообещали хорошие премиальные за удачное выступление на Евро-2020
Вчера
07:45
Футбол

ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира каждые два года
21 мая
08:05
Футбол

Криштиану Роналду вошел в заявку сборной Португалии на Евро-2020
20 мая
23:19
Футбол

Сборная Казахстана по футболу официально объявила о матче с участником Евро-2020
20 мая
22:40
Футбол

Соперник Казахстана узнал размер премиальных за победу на Евро-2020
20 мая
20:27
Футбол

Одного отсеяли, но есть второй. Кто из экс-игроков КПЛ может сыграть на Евро-2020
20 мая
20:07
Футбол

Сборная Казахстана нашла замену Косово. В соперниках участник Евро-2020
20 мая
19:19
Футбол

Вернулись в команду спустя три года. Сборная Германии огласила состав на Евро-2020
18 мая
20:39
Футбол

Карим Бензема спустя пять лет возвращается в сборную Франции и может сыграть против Казахстана
18 мая
16:55
Футбол

Тренер Зайнутдинова из ЦСКА войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020
17 мая
22:31
Футбол

Футболист сборной Казахстана вошел в топ-10 лучших игроков тура европейского чемпионата
17 мая
19:43
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022
17 мая
18:20
Футбол

Лучшая сборная мира объявила заявку на Евро-2020
17 мая
14:46
Футбол

Андрей Шевченко озвучил задачу сборной Украины на Евро-2020
17 мая
11:59
Футбол

Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав
16 мая
22:55
Футбол

Дзюба посетит шоу "Вечерний Ургант" и расскажет о Евро-2020
16 мая
15:59
Футбол

Северная Корея вслед за Олимпиадой-2020 снялась с квалификации ЧМ-2022 по футболу
15 мая
21:26
Футбол

Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020
14 мая
15:19
Футбол

U2 и Мартин Гаррикс представили гимн Евро-2020
12 мая
22:07
Футбол

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидердандов Вирджил ван Дейк пропустит Евро-2020
11 мая
19:55
Футбол

Сборная Казахстана по футболу отменила матч с Косово
10 мая
21:50
Футбол

УЕФА начал аннулировать билеты на Евро-2020
10 мая
20:04
Футбол

Представлена форма арбитров для Евро-2020
9 мая
19:26
Футбол

Футболист сборной Италии получил травму на тренировке ПСЖ и рискует пропустить Евро-2020
8 мая
16:29
Футбол

Не сыграет с Казахстаном. Сборная Украины лишится вратаря после Евро-2020
7 мая
20:50
Футбол

Мы хотим выиграть Евро-2020 - футболист сборной Италии
6 мая
21:25
Футбол

U2 и Мартин Гаррикс записали гимн Евро-2020
5 мая
21:21
Футбол

18-летний нападающий "Барселоны" и сборной Испании пропустит Евро-2020 из-за травмы
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика